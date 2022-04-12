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    22:24, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 56 тысяч человек ревакцинировались от COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Свыше 56 тысяч человек получили третью прививку от COVID-19 в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции в регионе привит 270 421 человек. Второй компонент вакцин получили 258 087 жителей региона. Вакциной Pfizer в области привиты 8 167 человек – это беременные и кормящие женщины, а также подростки и прошедшие ревакцинацию. В регионе ревакцинацию от коронавирусной инфекции от КВИ прошли 56 306 человек.

    Несколько дней в регионе заболевших КВИ не фиксируется.

    Как ранее сообщалось, до минимума сократилось число больных коронавирусом в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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