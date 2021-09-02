Свыше 559 тысяч человек получили вакцину против коронавируса в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области обоими компонентами провакцинировано 559 368 человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 678 876 тысяч лиц. Оба компонента получили 559 368 человек.
«По состоянию на 2 сентября в области зарегистрировано 43 795 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 30 950. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2049,0. За последние сутки зарегистрировано 282 случаев КВИ, темп прироста - 0,6%, из них 227 симптомных и 55 бессимптомных случаев. Из 282 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет 55 и 39 случаев среди школьников», - сообщили в ДСЭК Алматы.
Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели снизился с 1,0% до 0,9%01.09). Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 1,8%, Балхашский - 1,6%, Ескельдинский - 1,1%, Райымбекский - 1,0%, Сарканский - 1,1% районах и в г.Талдыкорган - 1,1%.
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