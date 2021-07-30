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Свыше 55% жителей ВКО от общего плана получили первый компонент вакцины от КВИ

30 Июля 2021 21:55
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Свыше 55% жителей ВКО от общего плана получили первый компонент вакцины от КВИ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане до начала октября должно быть привито 747 тысяч жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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В ходе брифинга заместитель руководителя Управления здравоохранения Эльмира Рахимбаева рассказала, что на сегодняшний день в регионе первый компонент вакцины получили свыше 420 тысяч человек, что составляет больше 55 процентов от общего запланированного количества. Второй компонент вакцины получили 288 тысяч человек.

– Вакцинация проходит в соответствии с планом. В этом месяце запланирована поставка 145 тысяч вакцин. На сегодняшний день в регионе имеется вакцина «Спутник V». В отдельных больницах для вакцинации вторым компонентом остается CoronaVac. Мы ожидаем поставку отечественной вакцины QazVac в количестве 10 тысяч доз, – отметила Эльмира Рахимбаева.

Уже в августе у жителей Восточного Казахстана будет доступно три вакцины. В регион поступят дозы вакцин «Спутник V» и Hayat-Vаx.

Эльмира Рахимбаева напомнила, что для максимального охвата вакцинацией населения в регионе действуют 300 прививочных кабинетов. Также прививочные пункты открыты в торговых домах «Император», «Евразия», «ADK-River». Кроме того, прививку можно получить в пяти передвижных мобильных комплексах.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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