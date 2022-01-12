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Свыше 540 беременных женщин и более 12 тысяч подростков вакцинированы в Карагандинской области

12 Января 2022 21:00
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Свыше 540 беременных женщин и более 12 тысяч подростков вакцинированы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Специалисты школ подготовки к родам Караганды теперь консультируют беременных по поводу вакцины. Также они работают с родителями подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В поликлинике №4 города Караганды работает специальная школа подготовки беременных к родам. Их консультируют психологи и акушеры. Сауле Мирман - специалист-психолог. По её словам, они постоянно ведут беседы с женщинами в положении и отвечают на беспокоящие их вопросы. Перед этим для представителей школы были проведены беседы с врачами. Стоит отметить, что к ним также могут обратиться и родители подростков.

« Прорабатываем чувство тревоги по поводу вакцинации у беременных женщин против COVID-19. На первых приёмах, конечно, мы видим у беременных страх в глазах. На втором и третьем приёме беременные женщины более-менее спокойно реагируют и имеют представление и несколько по-другому относятся к данной теме «, - говорит Сауле Мирман .

Салтанат Жолдасова - одна их тех, кто, будучи в положении, получили вакцину. Говорит, что относилась к прививке скептически. Однако, побеседовав со специалистами школы подготовки, решилась вакцинироваться.

« Благодаря специалистам этой школы я отбросила все сомнения по поводу вакцины. Уже прошло более 3 недель, как я привилась. Чувствую себя хорошо. Никаких негативных эффектов от вакцины не заметила. Хочу сказать всем женщинам в положении не бояться прививки, а, наоборот, получить её для укрепления иммунитета «, - говорит Салтанат Жолдасова .

На сегодняшний день по области были привиты 544 беременные женщины. Число вакцинированных подростков составляет более 12 тысяч человек.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Вакцинация   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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