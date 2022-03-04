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    09:00, 04 Март 2022 | GMT +6

    Свыше 530 тысяч подростков полностью привились от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 3 марта, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 860 422 человек, II-м компонентом - 634 493 человек.

    Из них: I-й дозой подростки – 712 723, беременные женщины – 32 715, кормящие женщины – 112 011. II-й дозой подростки – 530 491, беременные женщины – 23 981, кормящие женщины – 79 956.


    Теги:
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