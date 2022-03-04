Свыше 530 тысяч подростков полностью привились от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 3 марта, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 860 422 человек, II-м компонентом - 634 493 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 712 723, беременные женщины – 32 715, кормящие женщины – 112 011. II-й дозой подростки – 530 491, беременные женщины – 23 981, кормящие женщины – 79 956.

