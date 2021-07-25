Свыше 520 непартийных наблюдателей следят за выборами в СКО

ПЕТРОПАВЛОСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области функционируют 174 избирательных участков, где за выборами акимов наблюдают 522 непартийных наблюдателя. Об этом рассказал председатель Центра непартийного наблюдения области Жанат Мухамеджанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства, это событие является «знаменательной вехой в истории Казахстана». Это еще одна ключевая инициатива из пакета политических реформ Президента Казахстана, которую успешно реализуют на практике. Сегодняшние выборы проходят на должном уровне. На этот час никаких особо грубых нарушений не было, которые могли бы повлиять на ход голосования. В целом, избирательный процесс проходит в штатном режиме. Мы наблюдаем высокую активность населения», - отметил Ж. Мухамеджанов.

Он также подчеркнул высокую организацию выборов.

«В первую очередь, она была направлена на безопасность граждан. Все участки оснащены мерами санитарной защиты. Надо отметить, что нынешние выборы особенные. Ведь выборы сельских акимов проходят в стране впервые. В регионе в данное время проживает более 288 тысяч (53%) населения в селах. У сельчан есть свои запросы и потребности, отличающиеся от потребностей горожан. Поэтому я считаю правильным, чтобы сельские жители сами выбирали акима, который знает проблему села и сможет ее решить», - сказал спикер.

В Северо-Казахстанской области функционируют 174 избирательных участка. В списках избирателей более 60 тысяч человек. Общее количество наблюдателей составило 522 человек.

«Их координацию будут осуществлять пять областных координаторов, 174 районных мобильных капитана и 348 стационарных наблюдателей. Для осуществления координации за общественными наблюдателями по СКО создан штаб из шести человек. Для повышения эффективности электоральной кампании в онлайн-формате было организовано обучение наблюдателей», - добавил Жанат Мухамеджанов.