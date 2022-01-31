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Свыше 52% личного состава казахстанской армии получили прививку от КВИ

31 Января 2022 13:12
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Свыше 52% личного состава казахстанской армии получили прививку от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в казахстанской армии прививку получили свыше 52% личного состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости продолжения борьбы с коронавирусом, подчеркнув, что учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Казахстане, расслабляться нельзя.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала – ключевой фактор стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в Вооруженных Силах страны.

«Процедура проводится одним компонентом (бустерной вакциной). Он пролонгирует действие вакцины и укрепляет иммунитет, защищая человека от COVID-19. Практика показывает, что в случае заражения коронавирусом привитые пациенты переносят заболевание в легкой форме, без осложнений», - поясняет начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур Ошакпаев.

Военно-медицинский персонал регулярно проводит с личным составом санитарно-просветительскую работу, разъяснительные беседы, доводит сведения по вакцинам, их действию, о пользе и побочных эффектах.

Получение прививки проходит на добровольной основе. Военнослужащие несут солидарную ответственность не только за собственное здоровье, но и здоровье своих сослуживцев. Это особенно актуально для закрытых воинских коллективов.

Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию, как в городских лечебных учреждениях по месту прикрепления, так и военных поликлиниках. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений – в пунктах постоянной дислокации вакцинами, зарегистрированными в Республике Казахстан.

Для удобства личного состава главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они прибывают в воинскую часть, разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях. Это позволяет военнослужащим и гражданскому персоналу пройти процедуру по месту прохождения службы.




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