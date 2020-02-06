Свыше 500 жамбылских автовладельцев обратились за разъяснениями по регистрации транспорта из ЕАЭС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С 1 февраля в спецЦОНе Жамбылской области ведется прием граждан, владеющих транспортными средствами, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За это время непосредственно к сотрудникам спецЦОНа за консультациями обратились более ста жамбылских водителей. Сотрудники полиции во главе с начальником управления административной полиции ДП области полковником полиции Мамбетом Смаиловым разъясняют новые положения, связанные с использованием иностранных автомобилей.

«Пока по области у нас нет зарегистрированных авто с иностранными номерами, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» госавтоинспектор процессингового центра департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Дулат Курманалиев. - Но ежедневно, начиная с 1 февраля, мы проводим консультации, объясняем, проводим мониторинг. Люди пока только консультируются, проясняют для себя ситуацию. Мы, как уполномоченный орган, занимаемся участниками дорожного движения. То, что нас непосредственно касается – это проверка угона и розыска транспортного средства по информационным ресурсам, а также на соответствие их номерных агрегатов. В случае необходимости перерегистрации автомобилей, прибывших из Армении, Кыргызстана и России, автовладельцы оплачивают сборы, предусмотренные налоговым законодательством. В случае оплаты регистрационного сбора за первичную постановку на учет автотранспорта мы произведем регистрацию. Документы в режиме онлайн принимают работники спецЦОНа для автовладельцев – НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Мы сегодня также оказываем содействие народу в квалификационной помощи и разъяснении всех этих моментов».

Кроме консультаций, сотрудники полиции предоставляют водителям, обратившимся в спецЦОН, информационные памятки и сообщают телефон «горячей линии»: 8 (7262) 99-78-38.

Говоря об обязательной необходимости регистрации, подполковник полиции Дулат Курманалиев отметил такие моменты, как рост числа нарушений ПДД из-за отсутствия информации о подобных транспортных средствах в базе данных ОВД, отчего возникают сложности в установлении конкретного владельца во время дорожно-транспортных происшествий. Вопрос собственности становится спорным, так как казахстанцы фактически являются хозяевами подобных автомобилей только на основании страховых полисов. И существенный момент: автомобили, состоящие на иностранном учете, не проходят техосмотр, то есть потенциально становятся опасны для участников дорожного движения.

По статистике, в общем количестве ДТП немалую долю занимают происшествия с участием незарегистрированных в Казахстане автомобилей.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на днях в Таразе в рамках акции «Приемная на дороге» состоялась встреча владельцев автомашин, состоящих на учете в других странах ЕАЭС, с первым заместителем департамента полиции Жамбылской области полковником полиции Бауыржаном Удергеновым. Тогда 400 человек пришли, чтобы выслушать разъяснения и задать свои вопросы по новым законам, касающимся автомашин с иностранными номерами.

Временная регистрация на автомобили из стран ЕАЭС будет действовать до 1 марта 2021 года, напомнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.