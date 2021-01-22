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    14:01, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Свыше 500 водителей автобусов нарушили ПДД за два дня в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане за два дня оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявлено 533 нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ходе мероприятия выявлено 86 случаев телефонных разговоров во время движения. К административной ответственности привлечены 6 водителей, не прошедших обязательный технический осмотр, 88 водителей - за нарушение правил маневрирования, 10 водителей - за перевозку пассажиров без страховки, за превышение норм загрязнения веществ в выбросах- 41 лицо и 19 привлечены к административной ответственности за превышение скорости.

    «21 января инспекторами РПП ДП ВКО на автодороге «Омск-Майкапчагай» за превышение установленной скорости движения был остановлен автобус «Yotong» под управлением 30-летнего водителя. В отношении водителя автобуса был составлен административный протокол по части 1 статьи 592 КРКоАП.

    Так же, в ходе оперативно-профилактических мероприятий 21 января т.г. года инспекторами РПП ДП ВКО на автодороге «Омск-Майкапчагай» был остановлен автобус «Setra», при проверке документов было установлено, что 55-летний водитель не прошел предрейсовый осмотр транспортного средства. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ст. 590 ч.8 КРКоАП РК ( Нарушение правил эксплуатации транспортных средств)», — пояснили в пресс-службе.

    Стоит отметить, в 2020 году на территории области по вине водителей общественного транспорта произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 44 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Напомним, что с 20 по 22 января текущего года на территории Восточно-Казахстанской области проводятся оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» среди водителей, осуществляющих пассажирские перевозки.

    Фото: Пресс-служба ДП ВКО


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Главная Правоохранительные органы
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