Свыше 500 тысяч услуг КТ, МРТ и УЗИ профинансировано Фондом медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам мониторинга стационарной помощи за 1 квартал этого года отмечается рост количества хирургических вмешательств с применением новейших медицинских технологий на 25%. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава Фонда Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Людей волнует доступ к услугам высокоточной диагностики МРТ/КТ, дорогостоящим исследованиям, медицинской реабилитации, в том числе постковидной. Мы помним, что в прошлом году казахстанская медицина испытывала колоссальную нагрузку, тысячи пациентов были лишены возможности получить плановую медицинскую помощь, то сейчас все медицинские организации страны продолжают свою работу в штатном режиме. В первом квартале мы получили рост медицинских услуг, оказанных населению», - подчеркнул глава фонда.

Так, в этом году на 20% увеличились объемы консультативно-диагностической помощи на уровне поликлиники, что дает возможность немного сократить очереди и быстрее давать направления на бесплатные обследования для застрахованного населения.

«Всего оказано 22,4 млн таких услуг на сумму 37,7 млрд тенге, что на 3,4 млн услуг больше, чем в 1 квартале 2020 года. Мы профинансировали только за первый квартал 800 тысяч лабораторных исследований, свыше 500 тысяч услуг КТ, МРТ, УЗИ, рентгенографии, 7 млн скрининговых исследований. По итогам мониторинга стационарной помощи за 1 квартал этого года отмечается рост количества хирургических вмешательств с применением новейших медицинских технологий на 25%. С начала года в медицинских организациях страны проведено 1602 операции. В этом году выполнено 526 процедур экстракорпорального оплодотворения. К примеру, в прошлом году в 1 квартале было произведено всего 59 ЭКО», - сообщил Болат Токежанов.

По его словам, Фонд продолжает стимулировать развитие медицинской реабилитации, в том числе на амбулаторном уровне. Так, количество медицинских организаций, оказывающих реабилитационную помощь в Казахстане, за два года увеличилось почти в 10 раз, до 610 клиник. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 2,8 млн услуг реабилитации на сумму 2,7 млрд тенге.

«Фонд всячески поддерживает развитие реабилитации в стране, в том числе постковидной, которая позволяет предупредить на ранних стадиях развитие опасных хронических заболеваний, лечение которых может потребовать внушительных финансовых затрат из бюджета здравоохранения. Что касается поддержки сельской медицины, в прошлом году для жителей отдаленных сельских населенных пунктах было закуплено 100 передвижных медицинских комплекса. На сегодня всего 149 ПМК помогают обеспечить доступ к медпомощи для сельских жителей. В первом квартале посредством мобильных медицинских комплексов, или, сельчанам оказано 120 тысяч услуг на сумму более 231,9 млн тенге. ПМК - это целая «поликлиника на колесах», внутри которых можно получить консультации профильных специалистов, пройти диагностику, включая скрининги, сдать лабораторные анализы, сделать вакцинацию, получить направление на госпитализацию и ряд других видов медпомощи», - добавил Б. Токежанов.