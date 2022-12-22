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Свыше 500 тысяч га земель возвращено пайщикам -  Генпрокуратура

22 Декабря 2022, 17:00
Свыше 500 тысяч га земель возвращено пайщикам -  Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трудовой сфере защищены права 200 тысяч работников. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечено погашение задолженности по заработной плате на сумму около 1,5 млрд тенге. Мерами прокурорского реагирования государству возмещено порядка 72 млрд тенге и возвращены 1,5 млн га неиспользуемых земель», - сказал Тимур Ташимбаев.

Спикер также отметил, что сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га.

Только в Акмолинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях 11 тысячам пайщикам возвращены свыше 500 тысяч га земель.

«На сегодня осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков. Кроме того, участвуя в судах защищены интересы государства еще на 33 млрд тенге», - добавил Тимур Ташимбаев.


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