Свыше 500 объектов оштрафовали за нарушение карантина в Нур-Султане с начала года
За этот период в отношении 47 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер продолжали игнорировать предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан направлено 52 материала. Всего судом приостановлена деятельность 36 объектов и наложено административных штрафов на сумму более 6 млн тенге.
Стоит отметить, что, несмотря на неоднократные предупреждения, принятие соответствующих мер, субъекты предпринимательства продолжают нарушать ограничительные меры.
Для заведений общественного питания в Нур-Султане постановлением главного санврача установлен режим работы до 22:00 часов.
За прошедший день в районе Сарыарка это предписание нарушили кафе «Стамбул» и два филиала атмосферного бара «Панаехали», которые принимали посетителей после полуночи.
В Алматинском районе за нарушение режима работы к ответственности привлекли заведение «Lotomatic».
Вышеуказанное предписание в районе Есиль не соблюдали бар «Славик, не censored», ресторан-караоке «MILLIONAIRE», «Grammy». В последнем оказывали и услуги по курению кальяна, что также запрещено.
Стоит отметить, что Нур-Султан уже 1,5 месяца находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно в городе регистрируют до 600 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.
На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.
В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.