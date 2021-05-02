Свыше 500 объектов оштрафовали за нарушение карантина в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января по 29 апреля в столице за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 522 физических, юридических лиц на общую сумму 110 152 995 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

За этот период в отношении 47 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер продолжали игнорировать предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан направлено 52 материала. Всего судом приостановлена деятельность 36 объектов и наложено административных штрафов на сумму более 6 млн тенге.

Стоит отметить, что, несмотря на неоднократные предупреждения, принятие соответствующих мер, субъекты предпринимательства продолжают нарушать ограничительные меры.

Для заведений общественного питания в Нур-Султане постановлением главного санврача установлен режим работы до 22:00 часов.

За прошедший день в районе Сарыарка это предписание нарушили кафе «Стамбул» и два филиала атмосферного бара «Панаехали», которые принимали посетителей после полуночи.

В Алматинском районе за нарушение режима работы к ответственности привлекли заведение «Lotomatic».

Вышеуказанное предписание в районе Есиль не соблюдали бар «Славик, не censored», ресторан-караоке «MILLIONAIRE», «Grammy». В последнем оказывали и услуги по курению кальяна, что также запрещено.

Стоит отметить, что Нур-Султан уже 1,5 месяца находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно в городе регистрируют до 600 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.

В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.