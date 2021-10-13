Свыше 500 нелегалов выявили полицейские  в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 507 нарушителей миграционного законодательства выявили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, за два дня проверок к ответственности привлекли 340 мигрантов. Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на выявление лиц, незаконно пребывающих в мегаполисе, а также пресечению каналов миграции на территории города.

В рамках мероприятия полицейские проверяют места временного проживания нелегалов, строительные объекты, подвальные помещения, а также места массового скопления граждан- рынки, привокзальные территории, автостоянки, дачные массивы и промышленные зоны.

«За два дня проведения рейдовых мероприятий привлечено к ответственности 507 нарушителей миграционного законодательства РК, 340 из них - иностранные граждане. За пределы страны по решению суда выдворены 44 подданных соседних государств», - рассказал заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Геннадий Мен.

Спикер также отметил, что за неприятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к административной ответственности привлечено 145 должностных и юридических лиц-субъектов Казахстана. Вместе с тем, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответу призваны 22 работодателя.

Стартовала отработка 11 октября и продлится до 18 числа включительно.