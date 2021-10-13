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    13:51, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 500 нелегалов выявили полицейские  в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 507 нарушителей миграционного законодательства выявили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, за два дня проверок к ответственности привлекли 340 мигрантов. Оперативно-профилактическое мероприятие направлено на выявление лиц, незаконно пребывающих в мегаполисе, а также пресечению каналов миграции на территории города.

    В рамках мероприятия полицейские проверяют места временного проживания нелегалов, строительные объекты, подвальные помещения, а также места массового скопления граждан- рынки, привокзальные территории, автостоянки, дачные массивы и промышленные зоны.

    «За два дня проведения рейдовых мероприятий привлечено к ответственности 507 нарушителей миграционного законодательства РК, 340 из них - иностранные граждане. За пределы страны по решению суда выдворены 44 подданных соседних государств», - рассказал заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Геннадий Мен.

    Спикер также отметил, что за неприятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к административной ответственности привлечено 145 должностных и юридических лиц-субъектов Казахстана. Вместе с тем, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы к ответу призваны 22 работодателя.

    Стартовала отработка 11 октября и продлится до 18 числа включительно.

    Теги:
    Общество Алматы мигранты Правоохранительные органы
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