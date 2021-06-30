Свыше 500 нарушений санитарных норм выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы обследовали свыше 16 тысяч объектов, выявили 523 нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, основными нарушениями являются нарушение масочного режима физическими лицами, проведение массовых мероприятий, нарушение дезинфекционного режима, оказание услуг посетителям без маски, нарушение режима работы объектов.

«За выявленные нарушения на субъектов предпринимательства зарегистрированы 34 внеплановые проверки, составлено 554 протокола об административном правонарушении за нарушение карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложено 527 штрафов на общую сумму свыше 38,4 млн тенге. В том числе, в отношении должностных лиц – два, юридических лиц – пять, индивидуальных предпринимателей – 24, физических лиц – 496, 14 материалов направлены в суд, 13 административных материалов прекращены», - проинформировал руководитель отдела контроля требований технических регламентов Данияр Оспанов.

Всего по области работают 23 мониторинговые группы.