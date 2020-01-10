Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в рамках государственных жилищных программ жильем в Алматы планируется обеспечить свыше 500 многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в рамках государственных жилищных программ жильем планируется обеспечить свыше 500 многодетных семей», - сообщил на брифинге заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Ранее он сообщил, что в прошлом году в рамках исполнения поручения Президента Казахстана по повышению доступности приобретения жилья для населения 661 многодетная семья получила жилье, в том числе 10 квартир за счет спонсорских средств.

В рамках программы «Бақытты отбасы» многодетные семьи приобрели 284 квартиры.