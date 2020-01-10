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Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы
10 Января 2020 18:13
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в рамках государственных жилищных программ жильем в Алматы планируется обеспечить свыше 500 многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В 2020 году в рамках государственных жилищных программ жильем планируется обеспечить свыше 500 многодетных семей», - сообщил на брифинге заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.
Ранее он сообщил, что в прошлом году в рамках исполнения поручения Президента Казахстана по повышению доступности приобретения жилья для населения 661 многодетная семья получила жилье, в том числе 10 квартир за счет спонсорских средств.
В рамках программы «Бақытты отбасы» многодетные семьи приобрели 284 квартиры.
Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка, Жилье,
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