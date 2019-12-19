Свыше 500 квартир для работающей молодежи распределят в Алматы: как подать заявку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы объявили о приеме заявлений и документов по направлению «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 16 по 29 декабря Управлением жилищной политики города Алматы будет производиться прием заявлений и документов. Заявление и документы принимаются через сайт www.almaty-jastary.kz. Авторизация на сайте проходит через электронную цифровую подпись. Арендное жилище без права выкупа предоставляется на срок в 5 лет в черте города Алматы по мере поступления жилья (по пулам). На данный момент имеется второй пул из 546 квартир в Алатауском районе.

Основные требования к участию в Программе:

- к участию допускаются граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста 29 лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и (или) организаций технического и профессионального и (или) послесреднего, и (или) высшего, и (или) послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;

- подтверждение постоянной регистрации по месту жительства в Алматы не менее двух последних лет (для претендующих на приобретение жилья в данном городе);

- подтверждение отсутствия у заявителя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей жилья на праве собственности, арендного с правом выкупа в течение двух лет, предшествующих подаче заявления, за исключением жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища;

- наличие ежемесячного дохода за последние шесть месяцев в размере не менее 40 месячных расчетных показателей (101 тысяча тенге);

- наличие банковского сберегательного счета.

Отмечается, отбор участников проводится с учетом балльной системы (по наибольшему количеству баллов).

После подачи заявления и документов, участники программы отслеживают результат поданного заявления самостоятельно через личный кабинет на вышеуказанном сайте.