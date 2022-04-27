Свыше 500 добровольных формирований для борьбы с пожарами создано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для предупреждения и ликвидации природных пожаров в Карагандинской области действует штаб и создано 56 мобильных групп, куда входят сотрудники ДЧС, полиции и акиматов городов и районов. Также образовано 505 добровольных противопожарных формирований. С начала апреля спасатели провели свыше 160 рейдов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2021 году в Карагандинской области был разработан план по материально-техническому оснащению служб для борьбы с пожарами на ближайшие три года. Для этого ДЧС области закупил 9 лесопатрульных машин, 9 ангаров и 400 комплектов одежды для пожарных.

Помимо этого для реагирования на степные пожары было создано 505 добровольных противопожарных формирований. В их распоряжении имеется более двух тысяч единиц приспособленной техники и более 60 мотопомп.

О пользе подобных противопожарных формирований рассказал начальник департамента ЧС по Карагандинской области Мурат Катпанов.

«Положительная динамика в реагировании на природные пожары отмечается в Нуринском районе как в плане ликвидации возгораний, так и в плане создания пожарных постов. В настоящий момент тут действуют 12 пожарных постов. Силами добровольных пожарных дружин было ликвидировано самостоятельно порядка 50% произошедших пожаров», – отметил Мурат Катпанов.

На сегодняшний день на территории области действуют 46 пожарных постов. Под их защитой находятся 85 населённых пунктов, где проживает более 55 тысяч человек. В этом году откроют дополнительные посты в Актогайском, Каркаралинском, Жанааркинском и Нуринском районах.

В департаменте по ЧС не забывают и об оснащении постов. Для усовершенствования их работы было закуплено 70 мобильных комплексов. Помимо этого огнеборцев обеспечили 190 ранцевыми огнетушителями и 35 мобильными универсальными комплексами «Ермак».

С приближением купального сезона в области началась подготовка к обеспечению безопасности карагандинцев на водоёмах. До 20 мая спасатели планируют привлечь водолазов и провести обследование водоёмов по заявкам владельцев зон отдыха. Также сформированы шесть мобильных групп, имеющих в своём распоряжении более 20 единиц техники и 30 плавательных средств. А акваторию озера Балхаш в этом году будут наблюдать на новом большом катере, который приобрели специально для водных спасателей.