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Свыше 500 дел рассмотрено в рамках проекта «SMART суд» в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы стали чаще использовать возможности цифровизации, в том числе для удаленного участия в судебных процессах. Об этом рассказали представители суда сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Население стало больше пользоваться цифровыми методами, особенно в таких случаях, когда человек уезжает в командировку или на вахту. Мы сейчас с предприятиями договариваемся, чтобы те создавали условия, вплоть до наличия Интернета. Находясь на работе, человек может удаленно присутствовать на заседании суда благодаря мобильному приложению. Это экономит время, это удобно», - сказал председатель облсуда Сакен Абдолла.
В частности, с начала года в регионе было рассмотрено 543 дела в рамках проекта «SMART суд».
Как рассказали в пресс-службе облсуда, для участия в таком судебном процессе гражданин скачивает мобильное приложение, через которое звонит секретарю суда посредством видеосвязи либо ему звонят в ходе процесса. Также создается личный пароль и логин для каждого человека.
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