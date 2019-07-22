Свыше 500 дел рассмотрено в рамках проекта «SMART суд» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцы стали чаще использовать возможности цифровизации, в том числе для удаленного участия в судебных процессах. Об этом рассказали представители суда сегодня на пресс-конференции по итогам первого полугодия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Население стало больше пользоваться цифровыми методами, особенно в таких случаях, когда человек уезжает в командировку или на вахту. Мы сейчас с предприятиями договариваемся, чтобы те создавали условия, вплоть до наличия Интернета. Находясь на работе, человек может удаленно присутствовать на заседании суда благодаря мобильному приложению. Это экономит время, это удобно», - сказал председатель облсуда Сакен Абдолла.

В частности, с начала года в регионе было рассмотрено 543 дела в рамках проекта «SMART суд».

Как рассказали в пресс-службе облсуда, для участия в таком судебном процессе гражданин скачивает мобильное приложение, через которое звонит секретарю суда посредством видеосвязи либо ему звонят в ходе процесса. Также создается личный пароль и логин для каждого человека.