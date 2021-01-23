Свыше 500 человек находятся на домашнем карантине в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее на домашнем карантине находятся 540 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

Ежедневно сотрудники городского санитарно-эпидемиологического управления совместно с эпидемиологами проводят подомовой обход семейчан, находящихся на домашнем карантине. Главная цель – проверить соблюдение карантинных мер и в очередной раз напомнить о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

«Сегодня очень важно соблюдать карантинный режим, поскольку человек на карантине, сам того не зная, может быть носителем вируса и заразить окружающих. Поэтому он обязан сохранять карантин. Ежедневно проводим подомовой обход, проверяем, насколько сохраняются карантинные меры. Проводим просветительскую и психологическую работу», – говорит ведущий специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Семей Жанар Кенескызы.

В настоящее время на домашнем карантине в Семее находятся 540 человек из 130 очагов. С них специалисты берут расписку о соблюдении карантина в течение 14 дней. В противном случае, нарушителей ждет административный штраф.

Фото: Информационный центр г. Семей РСК ВКО ТОО «Шығыс ақпарат».