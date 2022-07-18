18 Июля 2022 15:45

Свыше 50 уголовных дел по январским событиям остаются на рассмотрении судов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На рассмотрении судов остаются 55 уголовных дел в отношении 116 подсудимых по январским событиям. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 550 комплектов одежды, более 16 млн тенге. Органами внутренних дел продолжается активная работа по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков», - сообщил Мухтар Кожаев на брифинге в СЦК.

По его словам, на сегодня, в том числе в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок» и «Кару», установлено и изъято из незаконного оборота 1 729 единиц оружия и более 42 тыс. боеприпасов. В их числе 13 гранатометов, 6 пулеметов, 169 автоматов, 374 пистолета, 266 единиц травматического и газового оружия.

«Только за последние две недели изъято более 40 единиц оружия. Всего ликвидировано более 125 схронов оружия», - добавил представитель МВД.