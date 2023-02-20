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Свыше 50 тысяч кубометров снега вывезли из Атырау и пригородных поселков

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Февраля 2023, 21:21
Свыше 50 тысяч кубометров снега вывезли из Атырау и пригородных поселков

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из Атырау и пригородных поселков с 4 февраля вывезено 52 тысячи кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе и пригородных поселках непрерывно продолжается уборка и вывоз собранного снега. В настоящее время в снегоуборочных работах принимают участие 125 единиц техники и около 300 рабочих. С 4 февраля убрано 52 тысячи кубометров снега и распылено 516 тонн реагента, позволяющего устранить гололед. Эти работы будут продолжены», - сообщила пресс-служба городского акимата.

Кроме того, в Атырау, где в последние дни снег начал таять, для откачки воды ТОО «Спецавтобаза» привлечено 8 машин с вакуумами. Вывезено за город 200 кубометров воды. Помимо основных улиц, работы по откачке воды начались в частном секторе, где есть высокий риск подтопления.

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Фото: Атырау пресс служба городского акимата



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