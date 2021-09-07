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    15:20, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 50 тысяч детей из социально уязвимых категорий получили гранты на обучение в колледжах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 50 тысяч детей из социально уязвимых категорий получили гранты для обучения в колледжах. В сравнении только с прошлым годом количество поступивших по льготам возросло на 16 тысяч. Это стало возможным благодаря расширению перечня квотных категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    «По поручению Главы государства в этом году впервые были введены квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, неполных семей, дети-инвалиды, дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также лица, приравненные по льготам к участникам и инвалидам ВОВ. Также государственные образовательные гранты по квоте получила сельская молодежь», – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

    Всего в казахстанские колледжи в этом году поступило более 95 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. Самыми востребованными стали медицинские и творческие специальности.

    В этом году прием в колледжи длился с 25 июня по 31 августа.

    Среди новшеств – распределение грантов по принципу «деньги за студентом». Если раньше места госзаказа по колледжам распределяла комиссия, то теперь процесс стал более прозрачным. По новым правилам бюджетные средства направляются в те колледжи, которые выбирают абитуриенты.

    Помимо этого, если раньше абитуриенты могли выбрать только одну специальность и один колледж, то в этом году им предоставили возможность выбирать четыре специальности и четыре колледжа.

    Распределение грантов осуществлялось посредством информационных систем, что также направлено на обеспечение прозрачности.

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