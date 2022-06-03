3 Июня 2022 12:12

Свыше 50 проектов ВИЭ запустят в Казахстане до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане действуют 136 возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы предприняты существенные шаги по улучшению инвестиционного климата в секторе ВИЭ с учетом мировых практик, а также путем активного проведения государственной политики, направленной на принятие системных мер по развитию ВИЭ. В настоящее время в республике действуют 136 объектов ВИЭ установленной мощностью 2065 МВт: 40 ветровых электростанций мощностью 684 МВт; 51 солнечная электростанция мощностью 1093 МВт; 40 гидроэлектростанций мощностью 280 МВт; 5 биоэлектростанций мощностью 8 МВт», - проинформировал Болат Акчулаков в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2021 году было введено в эксплуатацию 19 объектов суммарной мощностью 393 МВт.

«По итогам 1 квартала 2022 года объем электроэнергии, выработанный объектами возобновляемой энергетики, составил 933,07 млн кВт.ч. или 3,03% из общего объема производства электрической энергии, что составляет 14,6% увеличения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. До 2025 года планируется ввод в эксплуатацию 53 проектов ВИЭ мощностью 1074 МВт – 19 гидроэлектростанций, 23 ветровых и 7 солнечных станций»,- добавил министр.