Свыше 50 млн тенге вымогали преступники у руководства компании в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лидер организованной преступной группировки арестован в Павлодаре. Вместе с напарником он вымогал у гендиректора компании и его заместителя более 52 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 апреля в 13:50 возле одного из бассейнов по улице Ткачева в городе Павлодаре оперативными сотрудниками департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержан лидер организованной преступной группы. Проводится досудебное расследование по статье 194 «Вымогательство» части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан, подозреваемый арестован», - сообщил Василий Скляр, начальник департамента полиции Павлодарской области.

54-летний лидер ОПГ в группе лиц по предварительному сговору с 40-летним павлодарцем, завуалировав свои действия под продажу предполагаемого права требования с генерального директора одного из ТОО и его заместителя, применил психологическое давление, угрожал физическим насилием и требовал от них деньги в сумме более 52 млн тенге «в пользу третьих лиц», сообщили в ДП.

С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 6 фактов вымогательств, все раскрыты.