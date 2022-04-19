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    14:34, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 50 млн тенге вымогали преступники у руководства компании в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лидер организованной преступной группировки арестован в Павлодаре. Вместе с напарником он вымогал у гендиректора компании и его заместителя более 52 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 апреля в 13:50 возле одного из бассейнов по улице Ткачева в городе Павлодаре оперативными сотрудниками департамента полиции Павлодарской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержан лидер организованной преступной группы. Проводится досудебное расследование по статье 194 «Вымогательство» части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан, подозреваемый арестован», - сообщил Василий Скляр, начальник департамента полиции Павлодарской области.

    54-летний лидер ОПГ в группе лиц по предварительному сговору с 40-летним павлодарцем, завуалировав свои действия под продажу предполагаемого права требования с генерального директора одного из ТОО и его заместителя, применил психологическое давление, угрожал физическим насилием и требовал от них деньги в сумме более 52 млн тенге «в пользу третьих лиц», сообщили в ДП.
    С начала года в Павлодарской области зарегистрировано 6 фактов вымогательств, все раскрыты.


    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы Павлодарская область
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