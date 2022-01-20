Свыше 50 мероприятий онлайн проведет столичный русский театр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией коллектив Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького перешел на онлайн-формат работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении театра отмечено, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией коллектив Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького выходит на просторы интернета, чтобы радовать постановками и творческим проектами.

Горьковцы уже имеют успешный опыт работы в онлайн-формате. В 2020 году, в период ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, актеры ставили концерты, композиции в социальных сетях, выходили в прямые эфиры с различными проектами.

В нынешних условиях труппа театра уже подготовила несколько проектов, которые будут радовать любимых зрителей. Так, в ближайшее время театралов ждут трансляции на YouTube канале архивных записей спектаклей, уже ушедших в историю. Это драмы «Черный монах», «Ромео и Джульетта», «Прощай, овраг», «Томирис – царица сакская», комедии «Ужин с дураком», «Ханума», «Примадонны», сказки «Красная шапочка», «Жили-были две Лисички» и многие другие.

Также актеры готовят рассказы для рубрики «Сказка в дом». По утрам в выходные дни Мәдениет қайраткері РК Лариса Лебедева, актеры Данил Хомко и Полина Харламова будут рассказывать в эфире социальных сетей сказки для самых юных любителей театрального искусства. Эта рубрика уже зарекомендовала себя как одна из самых востребованных – дети с удовольствием ждут развития событий, которые могут быть абсолютно разными.

В ГАРТД им. М. Горького также запустили несколько рубрик. К примеру, рубрика «Золотой фонд культуры Казахстана», где рассказывается о личностях, которые внесли значимый вклад в развитие театрального, теле-, киноискусства. Начать Горьковцы решили с Народной артистки СССР и Казахстана, Халық қаһарманы Розы Баглановой, 100-летие со дня рождения которой отмечается в этом году. Следующая публикация посвящена народной артистке СССР Куляш Байсеитовой. В этом году выдающейся казахской певице исполняется 110 лет со дня рождения.

Ряд публикаций затронет деятельность Ахмета Байтурсынова. В текущем году ученому и просветителю исполняется 150 лет со дня рождения. На страницах в социальных сетях будут приводиться цитаты А. Байтурсынова, отрывки из его трудов. Часть публикаций затронет и деятельность лидеров движения «Алаш».

Планируют горьковцы возродить и первое театральное радио «GorkyFM». Эфиры, которые ведет актер театра Сергей Маштаков, будут посвящены знаменательным датам, а слушатели смогут позвонить в эфир и традиционно передать приветы.

Для подписчиков, которые следят за своей фигурой, главный балетмейстер театра Роза Бельгибаева даст несколько онлайн-уроков по дыхательной гимнастике и йоге.

Открытые театральные онлайн-уроки проведут и признанные мастера сцены. Заслуженный деятель РК Сергей Матвеев и Мәдениет саласының үздігі РК Наталия Матвеева организуют мастер-классы для тех, кто мечтает узнать, как можно больше об актерской профессии.

Поэтические и музыкальные вечера с актерами театра Ульяной Штильман, Екатериной Максим, Данилом Хомко, Вадимом Халиковым, Эльмирой Фатыховой, Алькуатом Тулеметовым и Саматом Шаутимовым ожидают подписчиков в этот период.

В целом, больше 50 мероприятий запланировали актеры Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького. Труппа надеется на то, что зрители примут самое активное участие в проектах театра.