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Свыше 50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 08:50
Свыше 50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек заболел ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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Сутками ранее также сообщалось о 64 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 410 тысяч 274 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 953 человека.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.


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