Свыше 50% издаваемых книг в Казахстане посвящены детям и подросткам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 50% издаваемой отечественной литературы посвящены детям и подросткам. Об этом рассказала министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проводится ряд мероприятий для повышения интереса к чтению книг детей и подростков. Наряду с этим уделяется особое внимание поддержке молодых талантов. На сегодня в стране свыше 50% издаваемых книг в стране посвящены детям и подросткам. В последних выпускаемых книгах есть специальный QR-код, это сделано для удобного чтения детей. То есть, при необходимости можно будет прочитать электронную версию книги. Мы продолжим работу в этом направлении», - отметила Актоты Раимкулова.

В ходе беседы с журналистами министр рассказала о том, какие меры проводятся для развития творчества детей.

«Сегодня мы подвели итоги творческого конкурса детей и подростков «Жас каламгер». Известные поэты, писатели читали лекции детям, открыли им творческий путь в литературу. Помимо этого, недавно завершился литературный фестиваль «Ер тостик». Талантливые ребята из разных регионов приняли в нем участие. Мы выявили лучшие авторские произведения для детей и подростков. У нас в стране достаточно творческой талантливой молодежи, и мы готовы их поддерживать», - добавила Актоты Раимкулова.