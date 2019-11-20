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Свыше 50 граждан Узбекистана спасены из замерзающего автобуса в Актюбинской области
20 Ноября 2019 21:00
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АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На участке трассы «Самара-Шымкент» в Хромтауском районе Актюбинской области из сломавшегося в пути и замерзающего автобуса спасены свыше 50 граждан Узбекистана. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе КЧС РК.
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«20 ноября в 11:45 на 871 километре международной автодороги «Самара-Шымкент» из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки «Vanhool». В салоне находились 57 человек, из них 55- граждане Узбекистана. Спасатели эвакуировали пассажиров в кафе «Все вкусно» поселка Бугетсай. В медицинской помощи они не нуждаются», - проинформировали в КЧС.
Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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