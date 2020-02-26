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Свыше 50 фактов мошенничества зарегистрировано в Усть-Каменогорске с начала года

26 Февраля 2020 13:58
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Свыше 50 фактов мошенничества зарегистрировано в Усть-Каменогорске с начала года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске растет число мошенничеств с использованием интернет ресурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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По данным полиции, с начала 2020 года в областном центре уже зарегистрировано 56 мошенничеств по оформлению онлайн займа. В частности, в начале этого месяца в ходе оперативно профилактического мероприятия «Контрафакт» был изобличен 23-летний житель Алматинской области, который оформил онлайн-кредиты на трех жителей Усть-Каменогорска на общую сумму 160 тысяч тенге.

Кроме того, была задержана женщина 1996 года рождения, которая представив анкетные данные своей подруги, оформила на ее имя онлайн займ, на общую сумму 156 тысяч тенге.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). В полиции просят горожан быть бдительными и аккуратными при использовании личных данных в социальных сетях и онлайн-покупках.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Орал Ерланулы

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