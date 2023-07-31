Свыше 50 единиц спецтехники пополнили автопарк лесных хозяйств Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе принимаются меры по укреплению материально-технической базы лесохозяйственных учреждений. В текущем году закуплена 51 единица новой техники, а также 48 вспомогательных агрегатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Сегодня аким области Ералы Тугжанов передал ключи от новой спецтехники работникам лесхозов. В мероприятии приняли участие ветераны отрасли, работники лесхозов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил в течение 5 лет высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде страны. В государственном лесном фонде Актюбинской области запланирована посадка 60,2 млн деревьев. В рамках данной работы в прошлом году высажено 11 млн, а в текущем году будет посажено почти 15 млн саженцев.

Перед нами поставлена задача не только увеличить, но и сохранить зеленые насаждения. В этой связи принимаются конкретные меры по укреплению материально-технической базы учреждений по посадке зеленых насаждений и их содержанию, защите от пожаров. На эти цели выделено 904 млн тенге», - отметил аким области.

В результате закуплены 24 трактора, автобус, микроавтобус, 25 лесопосадочных машин, а также плуги, культиваторы и другие вспомогательные агрегаты. Уровень обновления техники составил 56%.

Новую технику передали в лесхозы г. Актобе, Шалкарского, Мартукского, Темирского, Кобдинского, Уилского, Айтекебийского районов, а также в Оркашское учреждение по охране лесов и животного мира, которое было создано в текущем году в Мугалжарском районе.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, общая площадь государственного лесного фонда региона составляет 217848 га. Из них покрыто лесом 51770 гектара земель, что составляет 23,8% от общего объема лесного фонда.