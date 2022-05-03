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Свыше 50 чиновников наказали за некорректные проверки предпринимателей
3 Мая 2022 17:41
Свыше 50 чиновников наказали за некорректные проверки предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 82 факта необоснованного назначения проверок деятельности субъектов малого и микропредпринимательства пресечено в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За нарушение порядка назначения таких проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 53 должностных лица, в том числе к административной ответственности - 3 человека», - сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Глава Кабмина привел примеры таких случаев в Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областях.

По его информации, протестом прокурора Мангистауской области отменены незаконные приказы руководителей органов образования по проверкам деятельности частных детских садов в период моратория. По данным фактам в отношении сотрудников акиматов возбуждены 6 административных производств по статье 175 Кодекса об административных правонарушениях.

Постановлением прокуратуры Атырауской области специалист земельной инспекции привлечен к административной ответственности по статье 175 КоАП за предоставление в органы правовой статистики и специальных учетов недостоверных данных.

А по факту налоговой проверки, проведенной без вынесения предписания о ее назначении и регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов, решением Шортандинского районного суда Акмолинской области от 3 ноября 2020 года руководитель отдела налогового органа привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 38 892 тенге.

«Кроме того, по фактам проведения внеплановой проверки санитарно-эпидемиологической службой Федоровского района Костанайской области ИП «Ерканат» и незаконного постановления СЭС Индерского района Атырауской области в отношении ресторана «Хан» протестами органов прокуратуры результаты проверок и постановление СЭС отменены», - заключил глава Кабмина.


Автор:
Корреспондент

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