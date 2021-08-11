Свыше 50 человек оштрафованы за двойное гражданство в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Свыше 50 человек оштрафованы за двойное гражданство в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По законодательству республики Казахстан после получения любого другого гражданства гражданин в течение 30 календарных дней обязан сдать паспорт и удостоверение личности казахстанского образца и зарегистрировать утрату гражданства.

Однако некоторые жители Казахстана, будучи гражданами другого государства, используют казахстанские документы для въезда и проживания в Казахстане. Они не торопятся сообщать о факте смены гражданства для того, что пользоваться социальными, пенсионными и другими льготами, которые установлены в разных странах.

«Вот и в этот раз в начале августа сотрудники миграционной службы установили жителя Глубоковского района, который в июне 2002 года приобрел гражданство Российской Федерации в Алтайском крае. При получении государственных услуг мужчина использовал документы гражданина РК, игнорируя законодательство. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 496 часть 1 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП», – рассказал начальник управления миграционной службы Ербол Бекпаев.

У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Миграционная служба напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан, двойное гражданство в стране не допускается.