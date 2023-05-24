Свыше 5 тысяч жалоб на некачественный интернет подали казахстанцы в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев высказал недовольство качеством интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миллионы казахстанцев не могут воспользоваться качественным интернетом. Есть просто одно название, что в Казахстане есть интернет – сеть, которая считается быстрой во всем мире, в нашей стране еле функционирует. По данным на 1 апреля этого года, в Казахстане 1432 села с населением более 200 тысяч человек не подключены к широкополосному мобильному интернету. Это официальный факт, но количество неподключенных может быть гораздо больше», - сказал Нартай Сарсенгалиев, озвучивая свой депзапрос.

Он напомнил, что в 2020 году государство заявило, что обеспечило 98,7% населения РК широкополосным доступом в интернет.

«Но это было лишь красноречивыми словами, не говоря о том, что в главном городе в некоторых местах интернет еле-еле работает. Не только в других городах, в столице такие случаи. В первую очередь от этого страдают учителя и ученики. Уже за 4 месяца 2023 года казахстанцы подали более 5 тысяч жалоб на некачественный интернет», - отметил депутат.

«Здесь возникает юридический вопрос, какое наказание было назначено операторам, предоставившим некачественный интернет? Сколько штрафов было наложено? Мы уже слышали о штрафе, наложенном на операторов связи, так что не пора ли понять, что это не решение проблемы?» - спросил Н. Сарсенгалиев.

В заключение мажилисмен предложил создать специальную комиссию со стороны Правительства для решения проблемы в селах с некачественных интернетом, включить туда активистов, специалистов, депутатов, а список сел, не имеющих сотовой связи и интернета, следует публиковать открыто.