Свыше 5 тысяч социально уязвимых абитуриентов получили образовательные гранты в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане при распределении образовательных грантов на новый учебный год впервые предусмотрели квоты для социально уязвимых слоев населения. Сколько абитуриентов смогли воспользоваться образовательным грантом в этом году, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления формирования государственного заказа Министерства образования и науки РК Жанна Есинбаева.

- Жанна Уакасовна, как уже известно, в этом году были выделены квоты для социально уязвимых слоев населения. Сколько таких грантов было выделено?

- При формировании государственного образовательного заказа мы предусматриваем квоты для социально-уязвимых слоев населения. Если ранее квоты были предусмотрены только для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидов, то с 2021 года добавлены три новые квоты. Детям из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, выделено 5% от общего количества грантов, детям из неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет - 1%, детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью І, ІІ групп предусмотрен 1% образовательных грантов. Отмечу, что при этом их результаты сдачи ЕНТ должны соответствовать пороговому баллу.

Таким образом, по итогам конкурса по результатам ЕНТ в этом году более 3,5 тысячи детей из многодетных семей стали обладателями гранта, из неполных семей - около1000 человек, и дети из семей, где воспитываются дети с особыми потребностями - более 300 человек. Также среди детей-сирот около 400 человек стали обладателями гранта, и около 300 человек среди лиц с инвалидностью в текущем году стали обладателями гранта. В настоящее время они обучаются в вузе.

- Опишите, пожалуйста, портрет такого грантника?

- Как я говорила ранее, государственные гранты у нас присуждаются по результатам ЕНТ на конкурсной основе. В летний период с 13 по 20 июля ежегодно у нас осуществляется прием документов на конкурс по присуждению государственного гранта. И при подаче документов мы всегда учитываем данные квоты. Какие документы необходимо сдать, перечень документов у нас ежегодно вывешивается на сайте национального центра тестирования, на официальном сайте МОН РК, и данная информация ежегодно актуализируется на сайтах вузов РК.

Сам процесс приема документов автоматизирован полностью. Если сирота либо инвалид официально зарегистрирован в государственной базе данных, при приеме документов дополнительные документы от него не требуются. У нас из базы все это выходит автоматически. Касательно новых квот, которые введены в 2021 году - это многодетные семьи, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды - необходимо будет частично приложить дополнительные документы, перечень необходимых документов мы также мы будем публиковать в период летней приемной кампании в вузы.

- В какие вузы абитуриенты смогут поступать, воспользовавшись квотой?

- В те вузы, где размещается государственный образовательный заказ. Перечень вузов, где размещен государственный заказ, у нас ежегодно публикуется в июне-июле. Также стоит отметить, что данный приказ является общедоступным.

Напомним, при распределении образовательных грантов в 2021-2022 учебном году Министерство образования и науки РК выделило квоты для социально уязвимых слоев населения.