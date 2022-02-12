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Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане

12 Февраля 2022 11:58
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Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане. Всего применению амнистии подлежат свыше 12 тыс. осужденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Уголовно-исполнительной системы МВД РК.

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В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания.

Осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.

Данный гуманный акт распространяется и на лиц, привлеченных к уголовной ответственности, не предусматривающей изоляции от общества.

Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.

Напомним, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.

Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

К слову, применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп).

С прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.


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#Суды   #Пенитенциарная система   #МВД РК  
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