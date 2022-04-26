Свыше 5 тыс. казахстанских женщин болеют раком груди

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рак груди уверенно занимает первое место в Казахстане в структуре онкологических заболеваний среди женщин. Проблемы диагностики и лечения новообразований обсудили онкологи в ходе научно-практической конференции в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению специалистов, рост диагностики рака молочной железы связан с изменениями образа жизни, репродуктивного поведения и экологической ситуации. На сегодня существует 21 гистологический вариант рака и 250 молекулярно-генетических подтипов.

«По данным ВОЗ, только в 2020 году рак молочной железы диагностировали у 2 млн 300 тыс. женщин. Случаев смерти за этот период насчитывается 685 тыс. Рак молочной железы - самая распространенная форма рака у женщин, среди онкологической смертности в Казахстане и во всем мире занимает лидирующую позицию. По последним данным, выявление рака на 1-2 стадии выросло на 20%. При этом удельный вес рака третьей стадии снизился. Поэтому скрининг и осмотр женщин на приёме у врача очень важен. Здесь необходимо обследоваться у маммолога, онколога, гинеколога и терапевта»,- сообщила д.м.н., руководитель Центра опухолей молочной железы КазНИИ онкологии и радиологии города Алматы Алия Абдрахманова.

По статистике, которую привели в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии, в структуре онкологической заболеваемости рак молочной железы занимает первое место - 13,9% (5022 случая), на втором - рак легкого - 10,0% (3612 случаев), на третьем - колоректальный рак- 9,1% (3294 случая), на четвертом - рак желудка - 7,1% (2573 случая), на пятом месте - рак шейки матки - 5,0% (1806 случаев). В структуре смертности на первом месте - рак легкого- 15,2%, на втором - рак желудка - 11,8%, на третьем - колоректальный рак - 10,4%, на четвертом - рак молочной железы 8,7%, на пятом - рак поджелудочной железы - 5,4%.

«Рак встречается во всех возрастных группах. Особенно вероятность заболевания повышается у женщин старше 40 лет. Важно понимать, что все женщины находятся в группе риска. Многие до сих пор считают, что рак - это приговор и не подлежит лечению. Но современные возможности медицины настолько велики, что дают отличные шансы на выздоровление и долгую полноценную жизнь. Поэтому ранняя диагностика и лечение остаются самым актуальным решением», - отметила онколог Алия Абдрахманова.

На ранней стадии рак молочной железы обнаруживают при обследовании, необходимо пройти УЗИ молочных желез, маммографию, МРТ.

В Казахстане женщинам предоставлена возможность пройти обследование по программе раннего скрининга рака молочной железы, проводится среди женщин от 40 до 70 лет один раз в два года.