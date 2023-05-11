Свыше 5 млрд выделено на подготовку к отопительному сезону в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ведется работа по подготовке к отопительному сезону. Из-за износа теплоисточников разработаны и реализуются Дорожные карты по ремонту. О проводимой работе на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Алмат Гапбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе теплоснабжение осуществляется 4 ТЭЦ, 91 котельной, 626 автономными системами отопления.

«Основное и вспомогательное оборудование на крупных теплоисточниках находится в удовлетворительном состоянии, с износом 69%. Ежегодно из республиканского и местного бюджетов, а также за счет инвестиционной программы выделяются средства на подготовку к отопительному сезону. На эти цели в текущем году предусмотрено 5,2 млрд тенге. Разработаны Дорожные карты по ремонтной программе и уже начаты ремонтные работы»,- сообщил Гапбасов.

В Костанае теплом население обеспечивает ГКП «Костанайская ТЭК». Здесь износ паровых котлов составляет – 69%, водогрейных котлов – 65%. В этом году предусмотрено 231 млн тенге на подготовку к отопительному сезону.

В частности, запланировано проведение работ по капитальному ремонту на ТЭЦ - парового котла №1, подогревателя сетевой воды и бойлерной установки, на ТЭЦ-2 - парового котла №5 и водогрейного котла №3, на котельной №3 - водогрейного котла №3.

«В Рудном теплоснабжение осуществляет ТЭЦ АО «ССГПО». Всего имеется 4 энергетических и 5 водогрейных котлов (резервные котлы), также 6 паровых турбин, основное топливо - уголь. Износ паровых котлов составляет – 71%, водогрейных котлов – 66%. На подготовку к отопительному сезону предусмотрено 2 661 млн тенге»,- добавил А. Гапбасов.

На Рудненских теплоисточниках планируются произвести капитальный ремонт парового и водогрейного котла №4 и №6, турбоагрегата №3; текущий ремонт парового котла №№2, 4, 5.

«В августе текущего года будут завершены работы по переводу Качарского теплоцентра на газ. Реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку и повысить надежность котельной», - отметил замруководителя профильного ведомства.

Что касается теплоснабжения в городе Аркалык, то и здесь стоит вопрос с ремонтом.

«В 2021 году была построена новая котельная на угольном топливе. На сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы. В текущем году запланирован капитальный ремонт химводоподготовительной системы на Аркалыкской ТЭЦ общей стоимостью 655,5 млн тенге, демонтаж предаварийной дымовой трубы H-80 м на сумму 96 млн тенге»,- сказал Гапбасов.

Значительный износ паровых котлов есть на теплоисточнике в Лисаковске. Здесь он составил 77%, водогрейных котлов – 51%. Ремонт также запланирован.

«На центральной котельной Житикары износ паровых котлов составляет – 66%, водогрейных котлов – 85%. Для выработки электроэнергии и осуществления бесперебойной работы запланирован к реализации проект по установке газопотребляющей установки мощностью 2 МВт/ч на сумму 695,5 млн тенге»,- подытожил Алмат Гапбасов.