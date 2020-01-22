Свыше 5 млрд тенге заработали платные дороги в 2019 году – МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2019 года сборы по действующим четырем платным участкам дорог направлением «Нур-Султан – Щучинск», «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Хоргос» и «Алматы – Капшагай» составили 5,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Согласно приведенным ведомством данным, из них 3,8 млрд тенге были направлены на содержание платных автомобильных дорог, 1,6 млрд тенге - на обслуживание системы взимания платы.
Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года платные участки принесли в 3,5 раза больше средств. Тогда в Казахстане платность была внедрена только на трассе «Нур-Султан – Щучинск», которая ежегодно зарабатывала 1,5 млрд тенге. Сегодня же протяженность платных дорог в стране составляет 682 километра.
«В декабре прошлого года по итогам инвестиционного конкурса был подписан документ с Консорциумом на устройство и обслуживание системы взимания платы на 11 тыс. километров. Согласно договору, уже в этом году планируется устройство системы взимания платы на реконструированных участках протяженностью 5,7 тыс. км. На остальных 5,3 тыс. км планируется внедрить платность до 2024 года после завершения работ по реконструкции», - также указывается в сообщении МИИР РК.
При этом система исключит ежегодное выделение бюджетных средств на содержание платных дорог. Таким образом, содержание и обслуживание будет обеспечено за счет собранных средств.
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