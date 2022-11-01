Свыше 5,4 млрд тенге налогов выплатили креативные индустрии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что в городе в сфере креативных индустрий зарегистрированы 27,2 тысяч предприятий, из них действующие – 22 тысячи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе первой недели креативных индустрий в Алматы замакима заявил, что в последние годы наибольший рост показала деятельность по проектированию информационных систем, разработке программного обеспечения, веб-порталов, в сфере музыки, киноиндустрии, рекламы, маркетинга, образования и культуры.

«Вектор нашего развития будет сконцентрирован в следующих секторах: архитектура, дизайн и современное искусство, музыка, кино и анимация, мода и ремесленничество, новые медиа и цифровые культуры, киберспорт и геймдевелопмент», - отметил заместитель акима.

По его данным, сумма уплаченных налогов субъектами МСБ из сферы креативных индустрий по итогам 2021 года составила 5,4 млрд тенге, прирост составил 5% по сравнению с 2020 годом. Наибольшая концентрация действующих предприятий наблюдается в Бостандыкском (5862 субъекта), Алмалинском (5214) и Медеуском (3845) районах, наименьшая – в Алатауском (1138) и Наурызбайском (773) районах.

Анкетирование 932 креативных предпринимателей в Алматы показало наличие в городе ряда проблем, препятствующих эффективному развитию креативных индустрий: 85% нуждаются в инфраструктуре; 56% отметили низкий уровень компетенций в ведении бизнеса; 31% потребностей приходится на нехватку финансирования; 10% обозначили дефицит квалифицированных кадров.

«Выявленные барьеры будут решены путем формирования инфраструктуры для развития креативных индустрий, стимулирования предпринимательства в креативных индустриях, формирования и распространения знаний, навыков и компетенций для развития креативных индустрий», - заключил спикер.



