Свыше 490 тысяч казахстанцев прошли первый этап всеобщего декларирования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый этап всеобщего декларирования прошли 497 283 декларантов. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 15 сентября 2021 года включительно, декларацию представили 497 283 человека, или 103,4% от ожидаемого количества декларантов первого этапа всеобщего декларирования. Среди общего количества принятых - 512 тысяч деклараций, наиболее распространенным способом подачи является мобильное приложение e-SalyqАzamat, с помощью которого представлено 54,3% деклараций. Через «Кабинет налогоплательщика» и СОНО представлено 40,1%, через портал «Электронного правительства» - 5,5%. На бумажном носителе представили декларацию 414 человек, или 0,1% от общего количества», - рассказал входе брифинга Жайдар Инкербаев.

Из 497 тысяч физических лиц, представивших декларацию, 440 физических лиц имеют банковские счета в иностранных банках 58 стран. Общая сумма денег составляет 691 млрд тенге (курс тенге по состоянию на 31.12.2020г.).

По его словам спикера, наибольшее количество банковских счетов открыто в РФ, США и Швейцарии.

494 физических лица задекларировали 666 объектов недвижимости за пределами РК в 26 странах. Из них 436 объектов - в России, 44 - в ОАЭ, 38 - в Турции.

1030 физических лиц задекларировали 1198 транспортных средств, зарегистрированных в 49 иностранных государствах, из них 292 - в России, 235 - в Армении, 221 - в Японии, 162 - в Германии и так далее. 1 704 физических лица передали 2 327 объектов в доверительное управление.

«Физические лица в первый год представляют «входную» декларацию об активах и обязательствах для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему декларирования, в последующем при наличии оснований ежегодно представляют декларацию о доходах и имуществе. Первыми задекларировали свои личные активы и обязательства государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги, поскольку данная категория является наиболее подготовленной категорией граждан. Вторыми с 1 января 2023 года представят «входную» декларацию об активах и обязательствах работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, и их супруги»,- отметил Жайдар Инкербаев.

С 1 января 2024 года декларированием будут охвачены представители бизнеса - руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со своими супругами. И последними с 1 января 2025 года пройдет декларирование оставшихся категорий граждан. По предварительным данным в систему всеобщего декларирования войдут 13 миллионов человек.

«Переход к всеобщему декларированию позволит снизить теневой оборот, уровень коррупции и обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Декларации будут использоваться как источник информации о полученных доходах, применяемых налоговых вычетов по социальным расходам и станет действующим инструментом государственной поддержки населению»,- отметил спикер.

Напомним, во исполнение 42 шага Плана нации-100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Елбасы Нурсултана Назарбаева и антикоррупционной стратегии Республики Казахстан с 1 января 2021 года внедряется поэтапно всеобщее декларирование.