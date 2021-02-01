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Свыше 49 млрд тенге перевел ЕНПФ на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Февраля 2021, 19:26
Свыше 49 млрд тенге перевел ЕНПФ на спецсчета казахстанцев для улучшения жилищных условий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 49 млрд тенге поступило на счета вкладчиков в «Отбасы банке» по итогам первого дня рассмотрения заявок на снятие пенсионных накоплений, поступивших в ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 января текущего года вступили в силу утвержденные Постановлением Правительства 19 января 2021 года правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

В первый рабочий день после этой даты, 1 февраля 2021 года, ЕНПФ начал производить выплаты по заявлениям, поступившим 25 января в ЕНПФ от уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Отмечается, что перевод накоплений уполномоченному оператору осуществляются в течение 5 рабочих дней после поступления заявления вкладчика от уполномоченного оператора в ЕНПФ.

Напомним, что 25 января, в первый день поступления заявлений от АО «Отбасы банк», прошли успешную проверку 8 460 заявлений (или 82% из общего числа поданных) на общую сумму 49,2 млрд тенге.

Именно эта сумма переведена в АО «Отбасы банк» для зачисления на специальные счета вкладчиков и дальнейшего целевого использования.

Все вопросы граждан, связанные с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельных обращений в ЕНПФ по этим вопросам после поступления денег на спецсчет не требуется.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.


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