9 Июля 2022 19:11

Свыше 480 млрд тенге возвратили на пенсионные счета казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2022 года с января 2021 года Единым накопительным пенсионным фондом исполнены 1 325 680 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «ЕНПФ».

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,63%), Нур-Султана (13,97%), Мангистауской области (10,36%).

Около 449 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы на улучшение жилищных условий в установленные сроки.

Также ЕНПФ исполнены 386 884 заявления на лечение на общую сумму 300,2 млрд тенге. Средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. На пенсионные счета вкладчиков вернулось 31,2 млрд тенге, поскольку данные средства не были использованы на лечение в установленные сроки.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 июля 2022 года переведено порядка 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5 876 заявлений. Средняя сумма перевода составляет 1,5 млн тенге. На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП, которые инвестируют пенсионные активы в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в инвестиционной декларации УИП.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, управляющие инвестиционным портфелем имеют право на взимание комиссионного вознаграждения. Предельная величина не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Нацбанка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП.