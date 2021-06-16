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    04:04, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 4700 студентов бесплатно обучат в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках проекта «Бесплатное профессиональное техническое образование для всех» на 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 15 направлениям и 49 наиболее востребованным специальностям на 4752 мест, из них по программе «Еңбек» - 1050 мест, для получения бесплатного образования по рабочим квалификациям. Об этом стало известно на брифинге «О поступлении в колледжи технического и профессионального образования (ТиПО)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В управлении образования столицы сообщили, что в сравнении с прошлым годом госзаказ увеличен на 100 мест. Более того, в настоящее время планируется поэтапный переход к 100% охвату молодежи бесплатным ТиПО по востребованным специальностям до 2025 года.

    На сегодняшний день, образовательные услуги системы технического и профессионального образования предоставляют 34 колледжа. Из них 9 - государственных, 25 - частных, с охватом 26492 студента, в том числе по государственному образовательному заказу 14 085 человек.

    «Подготовка ведется по 77 специальностям и 122 квалификациям по следующим направлениям: сервис и обслуживание – 20,4%, образование – 11,5%, медицина – 14,5%, строительство, коммунальное хозяйство, техника – 9,3%, энергетика и транспорт – 9,1%, производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) – 12,6%, связь, телекоммуникации и информационные технологии – 13,8%», - сообщила заместитель руководителя управления образования города Нур-Султана Римма Имангазинова.

    Она добавила, что в столице растет потребность работников образования и информационных технологий и рабочих кадров в сфере сервиса и обслуживания, строительства, коммунально - хозяйственных услуг. В соответствии с этим, в этом году увеличены количество мест на подготовку кадров на эти востребованные сферы деятельности.

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