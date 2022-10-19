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    21:21, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Свыше 47 тысяч нарушений общественного порядка зарегистрировали в столице

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 47 тысяч нарушений общественного порядка зарегистрировали полицейские столицы с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С 1 октября на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Цель – обеспечение безопасности населения, профилактика правонарушений и преступлений на обслуживаемых административных участках. Участковые инспекторы проводят поквартирный и подворовой обход, проверяют арендные квартиры, рынки и другие места торговли. Не остаются без внимания и неблагополучные семьи, лица, состоящие на профилактическом учете в ОВД, владельцы гражданского оружия, места концентрации молодежи и несовершеннолетних. Полиция активно выявляет административные правонарушения на улицах и в общественных местах.

    Так, в ходе обхода участковым инспектором УП Алматинского района Азаматом Утегеновым был выявлен житель дома по проспекту Тәуелсіздік, который курил в подъезде. В отношении 33-летнего нарушителя составлен административный протокол по статье 441 КоАП РК «Нарушение запрета потребления табачных изделий». Ему выписан штраф в размере 15 МРП.

    С начала года выявлено около 47 тысяч нарушений общественного порядка, в том числе порядка тысячи за мелкое хулиганство, свыше 8,8 тыс. за загрязнение мест общего пользования, 11,6 тыс. – нарушение тишины, 2 125 фактов курения в общественных местах и другие.






    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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