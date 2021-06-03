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    14:49, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Свыше 46 тысяч учеников обучаются в летней школе в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для того чтобы восполнить пробелы в знаниях учащихся, допущенных в период ограничительных мер, с 26 мая по 19 июня организованы летние школы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    По информации управления образования, общее количество обучающихся в летней школе по области составило 46 587 учеников, или 30 процентов, от общего числа.

    «В летней школе дети обучаются по желанию. Это те учащиеся, которые в течение учебного года учились в дистанционном и комбинированном формате. В разрезе классов 16 тысяч детей - с 1 по 4 класс, 30 тысяч детей - с 5 по 10«, – отметили в ведомстве.

    Расписание уроков летней школы было составлено по методическим рекомендациям МОН РК, программы обучения скорректированы педагогами с учетом пробелов в предметных знаниях обучающихся. Занятия проходят с использованием современных образовательных методик, цифровых образовательных ресурсов, игровых и ИКТ-технологий с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся и специфики организации образования.

    В работе летней школы задействованы педагоги-мастера и педагоги-исследователи. В день у детей не более 3 уроков по 40 минут. В летней школе ученикам не ставят оценки и не задают домашние задания.


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