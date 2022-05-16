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Свыше 450 тыс. сеянцев посадят на территории зеленого пояса столицы
16 Мая 2022 23:00

Свыше 450 тыс. сеянцев посадят на территории зеленого пояса столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2022 году зеленый пояс столицы пополнится еще 451 518 сеянцами. Среди них березы, вязы, клены, кусты смородины и яблони, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Работы по посадке начались с потеплением в столице – в первых числах мая. Бригады «Астана Орманы» в день сажают от 25 тыс. сеянцев.

«Если в других частях страны полив лесов не практикуется, то в связи с особенностями нашего климата саженцам зеленого пояса нужен полив. Сеянцы, посаженные весной, в этом году будут поливаться 12 раз, а затем в каждый сезон по шесть раз. Особенность климата отражается и на выборе материала. Например, весь посадочный материал у нас районирован. Это значит, что при посадке мы используем материалы из Акмолинской области, так как южные деревья у нас попросту не приживутся», - сообщил главный агроном ТОО «Астана Орманы» Ардак Хасенов.

На сегодняшний день площадь зеленого пояса столицы составляет 14 827 га. На этой территории произрастает более 9,6 млн деревьев и около 1,8 млн кустарников.


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