+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 450 протоколов за нарушение карантина составлено в Алматы

26 Августа 2020 20:28
Поделиться:
Свыше 450 протоколов за нарушение карантина составлено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, сколько нарушений карантина было выявлено в Алматы за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об ответственности за несоблюдение ПДД напомнил самокатчикам и велосипедистам аким Алматы
Незаконная вырубка в районе Кок-Тобе: 1170 деревьев обязали высадить нарушителя Бакытжан Сагинтаев: Безопасность детей в дежурных классах - на особом контроле Нацгвардия готова помогать гражданам в условиях пандемии - сенатор

С момента послабления карантинных мер, с 17 августа, на портал infokazakhstan.kz подано 43 849 уведомлений от субъектов бизнеса о возобновлении деятельности по Алматы. Аудиту подлежали 129 объектов, которые на сегодняшний день получили акты готовности.

«К сожалению, несмотря на стабилизацию эпидситуации и послабление карантинного режима, не все предприниматели относятся с пониманием и ответственностью», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

С 17 по 25 августа текущего года рейдами мониторинговых групп охвачено 5 213 объектов, из них нарушения карантинного, в том числе масочного режима, выявлены в 262 объектах. Составлено 463 протокола за нарушение карантинного режима по части 1 статьи 425 КоАП РК, из них на юридические лица наложено 20 штрафов, на физические лица – 442 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима.

Бакытжан Сагинтаев поручил акимам районов и департаменту полиции взять объекты предпринимательства, о нарушениях которых сообщают горожане, на особый контроль.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Безопасность   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив