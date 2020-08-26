Свыше 450 протоколов за нарушение карантина составлено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, сколько нарушений карантина было выявлено в Алматы за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С момента послабления карантинных мер, с 17 августа, на портал infokazakhstan.kz подано 43 849 уведомлений от субъектов бизнеса о возобновлении деятельности по Алматы. Аудиту подлежали 129 объектов, которые на сегодняшний день получили акты готовности.

«К сожалению, несмотря на стабилизацию эпидситуации и послабление карантинного режима, не все предприниматели относятся с пониманием и ответственностью», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

С 17 по 25 августа текущего года рейдами мониторинговых групп охвачено 5 213 объектов, из них нарушения карантинного, в том числе масочного режима, выявлены в 262 объектах. Составлено 463 протокола за нарушение карантинного режима по части 1 статьи 425 КоАП РК, из них на юридические лица наложено 20 штрафов, на физические лица – 442 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима.

Бакытжан Сагинтаев поручил акимам районов и департаменту полиции взять объекты предпринимательства, о нарушениях которых сообщают горожане, на особый контроль.