Свыше 44 тысяч человек получают лечение от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человека (–43 075+ и 1 719 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находится – 4 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- встречаются: в тяжелом состоянии – 208 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов, на аппарате ИВЛ – 42 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.