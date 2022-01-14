Новости
Свыше 44 тысяч человек получают лечение от КВИ в Казахстане
14 Января 2022 09:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человека (–43 075+ и 1 719 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеСколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса Коронавирус: три города и восемь областей РК в «красной» зоне Пневмония с признаками КВИ: 89 заболевших, два летальных исхода за сутки в РК
В стационарах находится – 4 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 299 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- встречаются: в тяжелом состоянии – 208 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов, на аппарате ИВЛ – 42 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Карету скорой помощи подарили Центральной горбольнице Алматы
- Коронавирус: три города и восемь областей РК в «красной» зоне
- Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса
- Пневмония с признаками КВИ: 89 заболевших, два летальных исхода за сутки в РК
- 1279 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
- 10418 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047