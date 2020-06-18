Свыше 4300 выпускников будут сдавать ЕНТ в Западно-Казахстанской области
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Из 5142 выпускников школ Западно-Казахстанской области ЕНТ будут сдавать 4366 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В областном управлении образования сообщили, что ЕНТ стартует в регионе 22 июня в Жангалинском и Жанибекском районах. В Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Сырымском районах - 23 июня, в Уральске - 23 июня, а в Каратобинском районе ЕНТ начнется 28 июня.
Как положено, во время тестирования будут использоваться металлоискатели, видеонаблюдение и глушители сигналов сотовых телефонов. Кроме этого, во время сдачи ЕНТ должны соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические требования. Если раньше тестирование организовывали в два потока по 700-800 выпускников, то в этом году в двух пунктах проведения ЕНТ областного центра планируется восемь потоков, в каждом из которых будут по 200-250 человек.
«В центре тестирования при ЗКГУ им. М. Утемисова ЕНТ будет проходить с 26 июня по 3 июля. В нем примут участие 2666 человек, 1384 из которых являются выпускниками школ, 414 - выпускники колледжей и выпускники прошлых лет. За ходом ЕНТ можно будет следить при помощи онлайн-трансляции», – рассказала руководитель филиала национального центра тестирования при ЗКГУ имени М. Утемисова Диляра Амиргазина.
По информации руководителя филиала национального тестирования №721 при ЗКАТУ им. Жангир хана Альбека Есимова, ЕНТ будет проходить с 23 по 30 июня. Тестируемых разделили на восемь потоков, всего 1207 выпускников. Перед входом у всех выпускников будут измерять температуру с помощью тепловизоров, каждому выпускнику будут выданы две маски. У входа все тестируемые будут проходить через дезинфицирующий тоннель, то есть волосы, одежду и личные вещи выпускника будут обрабатывать специальным антисептическим средством. Обувь будет обрабатываться на специальном дезинфицирующем коврике. В каждой аудитории будут установлены бактерицидные лампы и санитайзеры.
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