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Свыше 43% предприятий общепита и гостиниц Алматы участвуют в проекте Ashyq

2 Сентября 2021 04:04
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Свыше 43% предприятий общепита и гостиниц Алматы участвуют в проекте Ashyq

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 43% предприятий общепита и гостиниц Алматы участвуют в проекте Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов.

По его сведениям, в мегаполисе более 9600 предприятий используют приложение Ashyq. Наиболее популярен проект среди объектов общественного питания и сферы услуг.

По словам Айтуара Кошмамбетова, в Алматы зарегистрировано 7017 действующих индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области предоставления услуг по проживанию и питанию. Из них 43,5% составляют общепиты, отели и гостиницы, участвующие в проекте Ashyq.

«Участниками проекта могут стать предприятия в 32 видах деятельности. Если по состоянию на 2 августа по городу Алматы было всего 6419 участников, то на сегодняшний день их число составляет 9611», - сообщил директор алматинской Палаты предпринимателей.

Айтуар Кошмамбетов отметил топ-5 видов деятельности, в которых наблюдается наиболее активное участие в Ashyq. В этом списке объекты общественного питания - 2755 участников, объекты оказания услуг (центры и салоны красоты, маникюра и педикюра, косметических, косметологических парикмахерских услуг) –1548, торговые объекты – 1508, объекты образования – 1149, фитнес- и спортклубы – 543.

«Увеличилось число добровольных участников. Всего в Ashyq таких объектов 11 891. Здесь хочу отметить, что в отношении добровольных участников проекта Ashyq не распространяются льготы и преференции», - добавил А. Кошмамбетов.

По состоянию на 31 августа 121 838 субъектов бизнеса в Казахстане являются участниками проекта Ashyq.


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#Бизнес   #Алматы   #Здравоохранение   #Экономика   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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